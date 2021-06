OVERZICHT. Coronacijfers dalen verder: gemiddeld minder dan 50 ziekenhuisopnames per dag, aantal besmettingen zakt met 42 procent

PFOS-vervuiling Regering neemt voorzorgs­maat­re­ge­len in directe omgeving van 3M-site: “Eet geen eigen eieren of pluimvee”

14 juni In afwachting van meer meetresultaten over de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht neemt de Vlaamse regering een pakket voorzorgsmaatregelen in de directe omgeving van de 3M-site. Mensen die in een straal van 1,5 kilometer rond de fabriek wonen, krijgen onder meer de raad om geen eigen eieren of pluimvee meer te eten en om geen grondwater te gebruiken als drinkwater. Kinderen en zwangere vrouwen wordt ook afgeraden om zelfgeteelde groenten te consumeren. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.