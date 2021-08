OVERZICHT. Coronacijfers blijven verder stijgen: gemiddeld 60 nieuwe ziekenhuisopnames per dag

In de periode van 12 tot en met 18 augustus werden elke dag gemiddeld 60 personen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. Dat is een stijging met 24 procent in vergelijking met de week voordien. Volgens epidemioloog Boudewijn Catry van gezondheidsinstituut Sciensano moeten we echter nog niet vrezen voor een exponentiële stijging van het aantal ziekenhuisopnames, dankzij de vaccinaties. Tussen februari en juli waren minder dan 3 procent van alle mensen die in het hospitaal lagen, gevaccineerd.