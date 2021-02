OVERZICHT. Coronacijfers blijven verder dalen: opnieuw minder overlijdens, ziekenhuisopnames en besmettingen

Tussen 8 en 14 februari werden per dag gemiddeld 1.786 nieuwe besmettingen bevestigd. Dat is 19 procent minder dan de week ervoor. Sinds de pandemie in maart vorig jaar testten in ons land al zeker 741.205 mensen positief. Al is er 7 procent minder getest dan de weer ervoor.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op onderstaande tabel tonen we ook de laatst beschikbare dagcijfers van het aantal besmettingen. Elke rij daarin toont een dag uit het zevendaags gemiddelde, links uit de laatste week en rechts dezelfde dag uit de week daarvoor.

Te zien is dat het aantal besmettingen nu elke dag lager ligt dan op diezelfde dag een week eerder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Het aantal coronatests ligt nu weer lager dan de 50.000 die we de laatste tijd haalden. Het zijn er nu gemiddeld 42.330 per dag. Het gaat om een daling met 15 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De positiviteitsratio (het aantal positieve testen op het aantal totale testen) blijft stabiel en bedraagt al enkele dagen 5 procent. Dat betekent dat 5 op de 100 van de afgenomen testen positief was.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuizen

Van 8 tot 14 februari werden elke dag gemiddeld 118 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 7 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In totaal liggen er nu 1.601 coronapatiënten in het ziekenhuis, 312 onder hen liggen op intensieve zorg en 170 patiënten hebben beademing nodig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

In de week van 8 tot en met 14 februari overleden elke dag gemiddeld 38 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is 8,6 procent minder dan de week ervoor. In totaal vielen al 21.750 coviddoden te betreuren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

Op 15 februari (dat is de dag met het meest recente beschikbare cijfer) hadden in totaal 370.019 Belgen hun eerste vaccinatie gekregen, dat is 4,01 procent van de volwassen bevolking. 203.755 inwoners kregen hun tweede dosis al, dat is 2,21 procent van de volwassen bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.