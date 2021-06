OVERZICHT. Coronacijfers blijven verder dalen: minder dan 1.000 nieuwe besmettingen per dag

De coronacijfers blijven de goede kant opgaan in ons land. Er worden dagelijks nog 984 nieuwe gevallen vastgesteld. In alle Belgische ziekenhuizen worden momenteel nog 721 ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten, zo blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 3 tot en met 9 juni zijn dagelijks 984 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Het gaat om een daling van 38 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Daarmee duikt het aantal dagelijkse besmettingen opnieuw onder de duizend.

In totaal raakten in ons land al 1.075.765 mensen besmet met het virus.

Ook wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we alleen maar positieve signalen, met op alle dagen telkens minder vastgestelde besmettingen dan dezelfde dag een week eerder.

De reproductiewaarde is gedaald tot 0,77. Dat betekent dat de epidemie nog altijd aan kracht afneemt.

Testen

Van de 41.800 testen die de afgelopen week afgenomen werden was 2,9 procent positief. een daling met 1,2 procent.

De positiviteitsratio, het aandeel positieve testen op het totaal, duikt onder de 3 procent en bedraagt 2,94 procent.

Ziekenhuisopnames

Het aantal Covidpatiënten op intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen is gedaald tot 285. In totaal worden nog 721 ziekenhuisbedden bezet door deze patiënten.

Hierdoor kunnen de hospitalen stilaan overschakelen naar Fase 0, wat betekent dat nog slechts 15 procent van alle erkende bedden zijn bezet door Covidpatiënten.

Dagelijks worden er nog 52,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling van 30 procent in vergelijking met de week voordien. Het is van eind september 2020 geleden - het begin van de tweede golf - dat het aantal hospitalisaties op dat niveau lag.

Overlijdens

Er overleden in de afgelopen week gemiddeld 9,7 mensen per dag aan corona. Dat is een daling met 26,1 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor.

Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al 25.081 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Vaccinaties

Tot slot hebben meer dan 5,5 miljoen personen in ons land één coronaprik gekregen (47,99 procent van de hele bevolking). Ruim 2,9 miljoen mensen, of 32,2 procent van de volwassen bevolking, zijn volledig gevaccineerd.

In Vlaanderen zijn 3.325.971 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 49,99 procent van de totale bevolking. 1.784.265 onder hen kregen al beide prikken of een Johnson & Johnson-vaccin. Het gaat om 26,82 procent van de bevolking.

Bekijk hier ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente:

