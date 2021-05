OVERZICHT. Coronacijfers blijven verder dalen, aantal overlijdens zakt met 37 procent

De nieuwe ziekenhuisopnames zijn in de week van 15 tot 21 mei met 12 procent gedaald tegenover de zeven dagen daarvoor, tot gemiddeld 127 hospitalisaties per dag. Gemiddeld 169 patiënten per dag mochten het ziekenhuis verlaten. Maandag werden er voor het eerst sinds 21 februari minder dan 100 nieuwe opnames geregistreerd (99). De daling in het aantal ziekenhuisopnames houdt nu al bijna vier weken aan.

Er liggen nu 1.612 coronapatiënten in de ziekenhuizen (-16 procent). Een week geleden waren het er nog bijna 2.000, een maand geleden meer dan 3.000. Van hen hebben er 540 intensieve verzorging nodig (-16 procent). Ongeveer een maand geleden piekte de Covidbezetting op intensieve nog boven de 940 bedden. De regering heeft 500 als richtdrempel gekozen voor verdere versoepelingen. Dat lijkt haalbaar tegen eind mei als de cijfers aan het huidige tempo verder dalen.

Besmettingen

Sciensano registreerde tussen 12 en 18 mei gemiddeld 2.159 nieuwe besmettingen per dag. Dat zijn er 22 procent minder dan in de zeven voorafgaande dagen. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.044.612 besmettingen geregistreerd.

De reproductiegraad van het virus wordt geschat op 0,93. Als het cijfer onder 1 uitkomt, geeft dat aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we wel dat maandag (3.565 versus 3.354) en dinsdag (3.243 versus 2.988) meer besmettingen zijn vastgesteld dan dezelfde dag een week eerder. Dat is mogelijk nog een gevolg van de feestdag op donderdag 13 mei. Toen werden er veel minder besmettingen geregistreerd dan een week eerder (927 versus 3.490). Op een feestdag worden traditioneel minder mensen getest.

Testen

Dat is ook te zien in de cijfers van het aantal coronatesten. In de periode van 12 tot 18 mei werden er 19 procent minder testen afgenomen: gemiddeld waren het er 42.200 per dag.

De positiviteitsratio bedraagt nog 5,76 procent. Dat is een daling van 0,3 procent.

Overlijdens

Er stierven van 12 tot 18 mei nog gemiddeld iets minder dan 20 mensen per dag aan het virus. Het gaat om een daling van maar liefst 37 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Officieel telt België sinds het begin van de pandemie 24.809 overlijdens door het coronavirus. Ruim de helft van die slachtoffers was 85-plusser.

Vaccinaties

Intussen hebben 4.220.285 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 36,6 procent van de totale bevolking. 1.560.689 landgenoten zijn inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 13,5 procent van de totale bevolking.

In Vlaanderen gaat het om 2.466.039 mensen die al zeker één prik kregen (37,1 procent van de totale bevolking) en 943.589 mensen die al volledig gevaccineerd zijn (14,2 procent van de totale bevolking).

Hieronder kan je zien hoe de situatie is per gemeente.

