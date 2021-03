OVERZICHT. Coronacijfers blijven stijgen, maar minder fel

Tussen 20 en 26 maart steeg het gemiddelde aantal besmettingen dat elke dag wordt geregistreerd, tot 4.751. Dat is 17 procent meer dan de week ervoor. Dat percentage is minder hoog dan de voorbije dagen, toen stijgingen van 22, 32 en 31 procent werden gerapporteerd.

In totaal zijn al 872.936 mensen besmet geraakt met het virus.

Wanneer we de dagcijfers van de laatste week vergelijken met die van de week daarvoor, zien we nog steeds elke dag een (forse) stijging. Vorige maandag waren er zelfs 6.274 besmettingen op een dag tijd, het is van midden november geleden dat dat cijfer nog zo hoog lag.

Het reproductiegetal zakt licht naar 1,09. De epidemie breidt met andere woorden uit omdat de score boven 1 ligt.

Testen

Elke dag komen er nu gemiddeld 66.873 coronatesten bij, een stijging met 18 procent in vergelijking met een week geleden. Volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht is er nog voldoende testcapaciteit over om tot 100.000 testen per dag te gaan.

Door het hoge aantal testen en de minder snelle stijging van de positieve gevallen, stabiliseert de positiviteitsratio stilaan op 7,66 procent (+0,2 procent). Dat wil dus zeggen dat gemiddeld 7,66 op de 100 testen positief blijken te zijn. Hoe lager dit cijfer, hoe beter.

Ziekenhuizen

Tussen 22 en 28 maart zijn elke dag gemiddeld 241,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis, of 18 procent meer dan een week eerder. Dat gemiddelde ligt net iets lager dan dat van gisteren (241,4).

Momenteel liggen er 2.818 mensen in het ziekenhuis, van wie 739 op intensieve zorgen.

Overlijdens

Tussen 20 en 26 maart zijn elke dag gemiddeld 26,6 mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19. Dat is 3,9 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. Gisteren was dat bijna 18 procent meer dan de week ervoor, met een gemiddelde van 28,1 coronadoden.

In totaal zijn 22.921 mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19.

Vaccinaties

De vaccinatieteller staat intussen op iets meer dan 1,2 miljoen mensen (voor de eerste dosis). Zo heeft intussen 10,8 procent van de hele bevolking al minstens één prik gekregen, 4,4 procent is volledig gevaccineerd.

In Vlaanderen zijn 712.353 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 10,75 procent van de bevolking. 322.779 onder hen (4,87 procent) zijn al volledig gevaccineerd.

Gemiddeld komen nu er elke dag 37.547 vaccins bij. Donderdag 18 maart werd een record gevestigd met 71.977 dosissen op één dag.

