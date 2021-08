OVERZICHT. Coronacijfers blijven stijgen: elke dag 1623 besmettingen en bijna 39 ziekenhuisopnames

“Waarom iets in je lijf laten spuiten als je toch niet ziek wordt?”: vaccinatie­twij­fel zorgt voor gevaarlij­ke coronacock­tail in Molenbeek

6:38 In Molenbeek is een gevaarlijke coronacocktail in de maak. Terwijl de deltavariant oprukt, is in één van de meest dichtbevolkte wijken van het land amper 34 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Ook in andere Brusselse gemeenten is de situatie kritiek. Politici sluiten verstrengingen niet uit.