OVERZICHT. Coronacijfers blijven stijgen: afgelopen vrijdag 7.118 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar

De voorbije zeven dagen werden er elke dag gemiddeld 125 nieuwe mensen in het ziekenhuis opgenomen, of 43 procent meer dan in de voorgaande periode.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er liggen nu 1.379 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 255 op de afdelingen intensieve zorgen. Het gaat om een stijging met respectievelijk 38 en 6 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Besmettingen

Het gemiddeld aantal besmettingen is tussen 19 en 24 opnieuw met 75 procent toegenomen, tot gemiddeld 5.691 per dag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag fors hoger is dan dezelfde dag een week eerder. Afgelopen vrijdag waren er zelfs 7.118 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar. Dat dagrecord sneuvelt morgen wanneer de cijfers van maandag ook geconsolideerd worden. De teller staat nu al op 8.990 nieuwe besmettingen en dat getal kan dus nog oplopen. Het is al van 4 november vorig jaar geleden dat er nog meer dan 9.000 nieuwe infecties in één dag werden genoteerd. Het waren er toen 9.233.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Het aantal uitgevoerde tests schiet omhoog, tot dagelijks gemiddeld bijna 67.100 in de recentste periode (+33 procent).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de positiveitsratio neemt opnieuw toe, tot 8,8 procent (+2 procent): bijna negen mensen op de honderd leggen met andere woorden een positieve test af.

Het reproductiegetal bedraagt 1,24, een lichte daling met 7 procent. Zodra die R-waarde boven de 1 ligt, neemt de epidemie aan kracht toe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Tussen 19 en 24 oktober stierven elke dag gemiddeld 15,1 mensen. Dat zijn er 16 procent meer dan in de week ervoor. Al 25.946 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus in ons land.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad, tot slot, ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 87 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 75 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.686.047 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.542.113 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 86 procent van de volwassenen en 74 procent van de volledige bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 5.362.496 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,6 procent van de volledige bevolking of 93 procent van de volwassenen. 5.312.177 onder hen zijn volledig ingeënt: 79,9 procent van de bevolking of 92,2 procent van de volwassenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: