OVERZICHT. Coronacijfers blijven sterk dalen: nog 439 patiënten met Covid-19 in onze ziekenhuizen

Studenten kunnen ook in tweede semester corona inroepen als overmacht

23 juni Studenten kunnen ook in tweede semester van dit academiejaar corona inroepen als overmacht. Eerder werd beslist dat studenten die niet geslaagd zijn voor een vak uit het eerste semester geen leerkrediet zouden verliezen als ze aan alle examenkansen hebben deelgenomen. Die beslissing wordt nu ook uitgebreid naar het tweede semester én voor studenten die gedurende academiejaar veranderden van studierichting. Dat staat in een nieuw coronanooddecreet voor het onderwijs dat woensdag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartijen Groen en PVDA onthielden zich.