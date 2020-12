OVERZICHT. Coronacijfers blijven dalen: nog gemiddeld 115 overlijdens en 187 ziekenhuisopnames per dag

CoronavirusIn de periode van 25 november tot 1 december overleden dagelijks gemiddeld 115,3 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 21,1 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien, zo blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Alles samen bezweken in België sinds de uitbraak van de pandemie 17.142 coronapatiënten.

In de periode van 25 november tot 1 december kwamen er dagelijks gemiddeld ruim 2.177,6 besmettingen bij, een daling met 17 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. In Vlaanderen gaat de daling wel al enkele dagen trager dan in Wallonië. Sinds het begin van de pandemie testten in België 587.439 mensen positief op het coronavirus.

Volgens de laatst bevestigde cijfers raakten op dinsdag 1 december wel opnieuw 2.630 mensen besmet. De dag ervoor, op maandag 30 november ging het nog om 3.282 besmettingen. Op zondag 29 november waren het er 560, op zaterdag 28 november 1.004 en op vrijdag 27 november 2.694.

De R-waarde, die aangeeft hoe fel een epidemie krimpt of uitbreidt, ligt momenteel op 0,8. Bij een getal hoger dan 1 breidt de epidemie weer uit.

De incidentie, het aantal besmettingen de afgelopen 14 dagen per 100.000 inwoners, is zo verder gedaald naar 293,3 (-54%). Vooraleer er sprake kan zijn van nieuwe versoepelingen, moet dat cijfer minstens drie weken onder de 100 blijven (dat komt overeen op ongeveer 800 besmettingen per dag).

Ziekenhuizen

Het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames door Covid-19 blijft intussen onder de 200 liggen, met een gemiddelde van 187,3 opnames per dag in de periode van 27 november tot 3 december. Dat is een daling van 24 procent. In totaal zijn sinds maart al 43.274 mensen gehospitaliseerd. Ook het aantal hospitalisaties moet dalen tot minder dan 75 per dag vooraleer er van versoepelingen sprake kan zijn.

Van de 3.348 coronapatiënten die momenteel nog in het ziekenhuis liggen (afname van 2 procent), verblijven er 789 op intensieve zorgen.

Overlijdens

In de periode van 25 november tot 1 december overleden elke dag gemiddeld 115,3 coronapatiënten. Dat is een daling van 21,1 procent. Er zijn in totaal al 17.142 mensen gestorven na een besmetting met het virus.

Testen

Het aantal testen is opnieuw gestegen tot dagelijks gemiddeld 29.653. Dat is een stijging van 2 procent in vergelijking met het vorige zevendaags gemiddelde. Sinds maandag 23 november kunnen weer mensen zonder symptomen getest worden, waardoor dat cijfer nog licht kan toenemen. In België zijn sinds het begin van de epidemie al zes miljoen tests uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio - of het percentage positieve testen op het totaal aantal uitgevoerde testen - is verder gezakt tot 9,0 procent. Dat is een daling van 2,6 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt 5 procent als de kritische drempel om een epidemie onder controle te beschouwen. Bij ons wil de regering zelfs liefst naar 3 procent zakken om van versoepelingen te kunnen spreken.

