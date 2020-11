OVERZICHT. Coronacijfers blijven dalen: nog elke dag 3.298 besmettingen, ziekenhuisopnames zakken onder de 300

Elke dag worden gemiddeld 3.298 mensen in België besmet met het coronavirus. Dat is een daling met 33 procent. In de ziekenhuizen worden nog elke dag 294 mensen opgenomen, en ook het aantal dagelijkse overlijdens neemt langzaam verder af. Dat blijkt vandaag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 14 en 20 november testten in ons land elke dag gemiddeld 3.298 mensen positief op de aanwezigheid van het coronavirus. Dat is een daling met 33 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal testten in België daarmee nu al 559.902 mensen positief op Covid-19.

Volgens de laatst beschikbare dagcijfers raakten op vrijdag 20 november 2.911 mensen besmet. De dag ervoor, op donderdag 19 november, ging het om 2.927 besmettingen. Op woensdag 18 november waren het er nog 3.547 en op dinsdag 17 november 4.680.

Tussen 17 november en 23 november waren er elke dag gemiddeld 294,3 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is eveneens een daling met 33 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

Er liggen momenteel volgens de meest recente cijfers 5.076 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.168 op intensieve zorgen. Het gaat om een verwachte tijdelijke stabilisering door het weekendeffect omdat er op zondag minder mensen naar huis worden gestuurd. Ook bij het afbouwen van de eerste golf is op de grafiek te zien hoe dat in ‘stappen' gebeurde.

In diezelfde periode van 14 tot 20 november stierven gemiddeld elke dag 165 mensen aan de gevolgen van het virus, 15,7 procent minder in vergelijking met de periode daarvoor. Hier gaat de daling voorlopig dus nog trager. Sinds de uitbraak van de pandemie bezweken in België in totaal 15.755 patiënten aan Covid-19.

Het aantal testen is ondertussen gestabiliseerd tot een 30.000 per dag. Sinds gisteren kunnen weer mensen zonder symptomen getest worden, waardoor dat cijfer allicht nog zal toenemen. De nieuwe strategie zal echter pas vanaf vrijdag in de cijfers opgenomen zijn.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt naar 14,2 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO beschouwt 5 procent als de kritisch drempel om een epidemie onder controle te beschouwen.

