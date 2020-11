OVERZICHT. Coronacijfers blijven dalen: nieuwe besmettingen met ruim derde, opnames en overlijdens met kwart

Vlaams Belang zet Carrera Neefs uit de partij na haar omstreden bezoek aan graf SS’er

29 november Vlaams Belang zet het lidmaatschap van Carrera Neefs stop. Dat heeft voorzitter Tom Van Grieken meegedeeld in De Zondag. Neefs was eerder deze maand in opspraak geraakt nadat ze bloemen had neergelegd op het graf van SS-soldaat Willem Heubel in Nederland. “Ik heb mijn ontslag bij Vlaams Belang per mail gekregen”, vertelt Neefs aan onze redactie.