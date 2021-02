OVERZICHT. Coronacijfers blijven dalen: gemiddeld aantal ziekenhuisopnames net onder 120 per dag

Het aantal nieuwe besmettingen tussen 8 en 14 februari zat op een gemiddelde van 1.792 per dag, een daling met 18 procent in vergelijking met een week eerder. Gisteren lag dat gemiddelde wel net iets lager, op 1.791. Sinds het begin van de pandemie in maart vorig jaar testten in ons land al zeker 743.882 mensen positief.

Op onderstaande tabel tonen we ook de laatst beschikbare dagcijfers van het aantal besmettingen. Elke rij daarin toont een dag uit het zevendaags gemiddelde, links uit de laatste week en rechts dezelfde dag uit de week daarvoor.

Te zien is dat het aantal besmettingen niet langer elke dag lager ligt dan op diezelfde dag een week eerder.

Testen

Het aantal coronatests ligt nu weer lager dan de 50.000 die we de laatste tijd haalden. Het zijn er nu gemiddeld 41.872 per dag. Het gaat om een daling met 16 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode.

De positiviteitsratio ligt op 5,1 procent (-0,1 procent), de R-waarde blijft net onder 1 hangen en bedraagt nu 0,97. Dat betekent dat één besmette persoon gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt met het coronavirus.

Ziekenhuizen

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag bleef tussen 11 en 17 februari net onder de 120. Er waren gemiddeld 119 nieuwe opnames per dag, of een daling met 6 procent.

In de Belgische ziekenhuizen liggen vandaag 1.625 coronapatiënten. Dat is wel een stijging, met 2 procent. Op intensive care liggen 315 mensen, en dat is ook een stijging (met 1 procent).

Overlijdens

Het aantal overlijdens lag tussen 8 en 14 februari op gemiddeld 39,6 per dag, een daling met 8 procent. In totaal eiste de coronapandemie in ons land daarmee al 21.793 mensenlevens.

Vaccinaties

Op 16 februari (dat is de dag met het meest recente beschikbare cijfer) hadden in totaal 373.160 Belgen hun eerste vaccinatie gekregen, dat is 4,05 procent van de volwassen bevolking. 214.311 inwoners kregen hun tweede dosis al, dat is 2,33 procent van de volwassen bevolking.

