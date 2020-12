OVERZICHT. Coronacijfers blijven dalen: gemiddeld aantal nieuwe besmettingen duikt voor eerst sinds 30 september onder 2.000

De coronacijfers in ons land blijven dalen. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen ging omlaag met meer dan een kwart en is nu onder de 2.000 gezakt, iets wat van 30 september geleden is. Dat blijkt dinsdagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.