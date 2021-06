OVERZICHT. Coronacijfers blijven dalen - België rondt kaap van 25.000 coronadoden

In de periode van 29 mei tot 4 juni werden elke dag gemiddeld 77 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is een daling van 18 procent tegenover de vorige periode van zeven dagen.

In de ziekenhuizen liggen in totaal nog 1.007 patiënten met Covid-19. Het is van 6 oktober geleden dat het er nog zo weinig waren. Van alle patiënten die nu in het ziekenhuis liggen, hebben er 341 intensieve zorg nodig. Dat is al van 21 februari geleden.

Besmettingen

Ook het aantal besmettingen daalt nog altijd op weekbasis. In de zeven dagen van 26 mei tot 1 juni werden er elke dag gemiddeld 1.723 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat is 12 procent minder dan in de vorige periode van zeven dagen.

In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.068.406 besmettingen geregistreerd.

De dagcijfers geven een licht vertekend beeld, omdat we een week zonder feestdag vergelijken met een week mét feestdag. Op pinkstermaandag 24 mei werden er flink minder besmettingen geregistreerd, iets wat typisch is voor een feestdag, want dan wordt er minder getest. Een dag later lijkt dat wel enigszins gecorrigeerd te worden. Verder liggen alle dagcijfers lager dan op dezelfde dag een week eerder.

Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,87. Dat betekent dat de epidemie in kracht afneemt.

Testen

Er werd afgelopen week weer iets meer getest. Het gemiddelde aantal afgenomen testen steeg in de zeven dagen van 26 mei tot 1 juni met 6 procent naar gemiddeld 47.507 per dag.

De positiviteitsratio daalde met 0,7 procent naar 4,4 procent. Dat betekent dat van elke 100 afgenomen testen er gemiddeld 4,4 positief zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO beschouwt een epidemie onder controle als de positiviteitsratio twee weken lang onder de 5 procent blijft. Wij doken maandag (31/05) onder die drempel en zitten intussen zes dagen in de groene zone.

Overlijdens

Ook de sterfgevallen als gevolg van Covid-19 blijven hun daling gestaag voortzetten. Van 26 mei tot 1 juni ging het gemiddeld om 13 overlijdens per dag, een krimp met 26 procent.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België 25.014 sterfgevallen gerapporteerd.

Vaccinaties

Intussen hebben volgens het dashboard van Sciensano al 4.882.939 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 42,4 procent van de totale bevolking. 2.351.884 landgenoten zijn inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 20,4 procent van de totale bevolking.

In Vlaanderen zijn 2.873.151 inwoners deels gevaccineerd, goed voor 43,19 procent van de volledige bevolking. 1.413.891 Vlamingen of 21,25 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

Hieronder kan je de cijfers bekijken per gemeente.

