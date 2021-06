OVERZICHT. Coronacijfers blijven dalen: aantal nieuwe besmettingen op laagste niveau sinds vorige zomer

Heusden 99-jarige man brengt mederust­huis­be­wo­ner (75) om het leven, zonen van slachtof­fer reageren: “Mijn vader kende de dader niet”

24 juni Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden van een man in een woonzorgcentrum in Heusden bij Destelbergen. Een andere bewoner werd opgepakt. Volgens de eerste informatie van Belga is de verdachte 99 of 100 jaar oud, wat hem mogelijk de oudste gedetineerde van het land maakt, maar het parket wil de leeftijd van de betrokkenen niet meedelen.