OVERZICHT. Coronacijfers blijven alarmeren: morgen allicht meer patiënten in ziekenhuizen dan op piekmoment april

Tussen 17 en 23 oktober waren er dagelijks gemiddeld 13.052 nieuwe besmettingen met het coronavirus, een stijging met 38 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op intensieve zorg blijven onrustwekkend toenemen. Er liggen nu in totaal al 5.260 mensen in de hospitalen. Ter vergelijking: op 6 april, de piek van de eerste golf, lagen er 5.759 covidpatiënten in het ziekenhuis. Met gemiddeld meer dan 500 nieuwe opnames per dag liggen er morgen dus meer mensen in het ziekenhuis met covid dan tijdens de piek in het voorjaar.

Het gemiddeld aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land blijft stijgen, nu tot 13.052 per dag. Tussen 17 en 23 oktober gaat het om een stijging van 38 procent. Gisteren ging het nog om een stijging met 44 procent.



In totaal raakten al 333.718 mensen besmet met het virus sinds de start van de pandemie. Dat zijn er 12.687 meer dan gisteren. Het gaat bij dit cijfer wel niet om besmettingen op één dag, maar om meldingen van besmettingen van verschillende dagen die sinds gisteren bij Sciensano zijn binnengekomen.

Op vrijdag 23 oktober, de meest recente dag waarvoor geconsolideerde dagcijfers beschikbaar zijn, werden 14.560 nieuwe besmettingen vastgesteld, al zal dat cijfer de komende dagen allicht nog worden bijgesteld. Op dinsdag 20 oktober werd met 18.574 besmettingen een recordcijfer genoteerd.

De cijfers van na 23 oktober zijn nog niet definitief, maar voorlopig gaat het voor zaterdag 24 oktober al om 7.187 gevallen, en voor zondag 25 oktober om 1.485. In het weekend liggen de cijfers meestal lager.

Ziekenhuisopnames

In de periode tussen 17 en 23 oktober werden elke dag gemiddeld 502 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 85 procent tegenover een week eerder. Daarmee naderen we de piek van april, toen ging het om gemiddeld 561,7 opnames per dag.

Gisteren werden 527 mensen opgenomen in het ziekenhuis, vorige week vrijdag waren dat er zelfs 590.

Het naderen van de piek van april wordt ook duidelijk bij de totale ziekenhuisbezetting: momenteel liggen 5.260 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat is 9 procent meer dan een dag eerder. Afgelopen woensdag nog maar werd de kaap van 3.000 overschreden. Op het absolute piekmoment, op 6 april, lagen er 5.759 patiënten in het ziekenhuis. Aan het huidige tempo overschrijden we dus allicht morgen voor heel het land die drempel (in de Waalse provincies is de piek overigens al overschreden).

Van de 5.260 patiënten liggen 809 mensen op de afdelingen intensieve zorg (+7 procent). Maar liefst 444 covidpatiënten hebben beademing nodig, een dag eerder waren dat er 383.

Testen

Er worden gemiddeld 66.923 testen per dag afgenomen. Om de labo's en de eerstelijnszorg te ontlasten, worden nu enkel nog mensen met symptomen getest, of mensen zonder symptomen bij een clusteruitbraak.

Doordat mensen zonder symptomen nu bijna niet meer worden getest, zal het aantal vastgestelde besmettingen mogelijk minder fel stijgen of zelfs dalen, aangezien niet meer alle gevallen opgespoord worden. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, wordt dan een betere graadmeter om de stand van zaken van de epidemie op te meten.

Die ratio blijft voorlopig fel stijgen en bedraagt nu al 21,1 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt 5 procent als ‘drempel’ om de epidemie onder controle te kunnen beschouwen.

Overlijdens

Het totale aantal overlijdens steeg tot 10.899. In de periode van 17 tot 23 oktober stierven elke dag gemiddeld 48,3 mensen aan Covid-19. Dat zijn er 15,7 meer tegenover de zeven dagen ervoor.

Op vrijdag 23 oktober stierven zelfs 85 mensen aan het virus.

