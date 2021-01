OVERZICHT. Coronabesmettingen stijgen nog tegenover vorige week, maar stabilisatie tegenover gisteren

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw fors gestegen tegenover vorige week, al is er op dagbasis een stabilisatie te zien. De trend van het aantal opnames en overlijdens is wel nog steeds dalend, maar minder uitgesproken, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddelde dagcijfer tussen 4 en 10 januari, 2.083 gevallen, lag 28 procent hoger dan in de week daarvoor. De forse stijging van het aantal besmettingen is al enkele dagen bezig, maar komt vooral doordat er wordt vergeleken met een week met daarin de feestdag 1 januari. Er wordt bovendien weer meer getest. Het gemiddelde van 2.083 is bovendien iets lager dan dat van gisteren, 2.086. Ook op de curve is de laatste dagen een stabilisatie te zien.

Volgens de meest recente dagcijfers waarvoor data beschikbaar zijn, werden er op zondag 10 januari 799 besmettingen vastgesteld. Op zaterdag 9 januari ging het om 1.378 besmettingen, op vrijdag 8 januari om 1.998 en op donderdag 7 januari 1.974. Voor maandag 11 januari staan er nu al 2.827 nieuwe gevallen geregistreerd.

Meer getest

Een verklaring voor de toename is, zoals gezegd, dat er nu meer getest wordt: gemiddeld 43.737 testen per dag, of 69 procent meer dan in de voorgaande week. Reizigers naar rode zones in het buitenland moeten nu sowieso twee tests ondergaan als ze terugkeren naar België. Voorheen hing het af van wat ze op reis hadden gedaan.

De positiviteitsratio daalt wel nog. Van elke 100 uitgevoerde testen zijn er nu gemiddeld 5,37 positief. Het gaat om een lichte daling met 1,7 procent. We schuiven dus meer op naar de WHO-drempel van 5 procent.

Ziekenhuizen

De trend van de nieuwe ziekenhuisopnames is wel nog steeds dalend, maar die daling is minder uitgesproken. Dagelijks werden in de periode van 7 tot en met 13 januari gemiddeld nog 125,1 patiënten opgenomen, een daling met 4 procent tegenover de zeven dagen daarvoor.

Er liggen 1.937 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 360 patiënten intensieve verzorging nodig hebben.

Overlijdens

De teller van het aantal coronadoden staat nu op 20.250. Het gemiddelde aantal nieuwe overlijdens per dag neemt verder af: in de periode van 4 tot en met 10 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 53,3 mensen door het virus, 17,8 procent minder dan in de week daarvoor.

