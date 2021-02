OVERZICHT. Coronabesmettingen stijgen met 20 procent, ook aantal ziekenhuisopnames neemt licht toe

AstraZene­ca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren

24 februari AstraZeneca levert de Europese Unie naar eigen zeggen in april, mei en juni toch het eerder beloofde aantal van 180 miljoen coronavaccindoses. Daarmee voldoet het bedrijf aan wat contractueel is overeengekomen met de EU. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat de productie in de EU weliswaar maar goed is voor 90 miljoen vaccins, maar dat de rest wordt aangevuld via het internationale toeleveringsnetwerk.