OVERZICHT. Coronabesmettingen nemen met 44 procent af tot nog gemiddeld 450 nieuwe gevallen per dag

Groen adverteert opvallend assertief over PFOS-dos­sier: “Sommige beelden verwacht je eerder bij Pvda of Vlaams Belang”

6:00 Milieuvervuiling, met impact op de gezondheid: het PFOS-dossier is hét dossier waarmee Groen haar profiel kan aanscherpen. En dat probeert ze ook: de laatste dagen adverteert de partij op sociale media, met beelden van chemische lozingen en mensen die zuurstof krijgen. “Die beelden van een Vlaamse regering die zich radeloos in de haren krabt, dat zie je eerder bij Pvda of Vlaams Belang.” Tegelijk zit Groen ook in het defensief, want al sinds mensenheugnis zijn ze aan de macht in Zwijndrecht.