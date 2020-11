OVERZICHT. Coronabesmettingen en ziekenhuisopnames blijven afnemen, aantal overlijdens stilaan op plateau

Regering wil vanaf 23 november opnieuw testen zonder symptomen

14 november Wie geen symptomen heeft, maar wel in nauw contact kwam met een coronapatiënt zal binnenkort weer getest worden. De regering mikt daarvoor op 23 november. De ministers van Volksgezondheid hebben vanochtend overlegd over een nieuwe teststrategie, maar willen nog niet meteen communiceren: “Eerst willen we de zorgverleners en labo’s informeren”, luidt het in een eerste reactie aan onze redactie.