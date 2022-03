OVERZICHT. Coronabesmettingen en hospitalisaties blijven stijgen, aantal overlijdens daalt opnieuw

Spontane staking bij Main­freight in Genk, langzaam­aan­ac­ties in Oostende

Bij logistiek dienstverlener Mainfreight is maandagochtend op de site in Genk een spontane staking uitgebroken. Dat is vernomen van vakbondssecretaris Birger Victor (BTB-ABVV). Op de site in Oostende houdt het personeel langzaamaanacties. De reden is een voorstel van de directie tot loonsverhoging, dat door de werknemers als onvoldoende bestempeld wordt.

