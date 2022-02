OVERZICHT. Code oranje vanaf volgende week vrijdag: welke maatregelen gelden er dan?

Het Overlegcomité schakelt vanaf volgende week vrijdag naar code oranje. Kinderen tot 12 jaar hoeven nergens meer een mondmasker te dragen, die regel gaat wel pas een dag later in. Telewerk is niet langer vier dagen per week verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Dat zijn de voornaamste conclusies die uit de bus gekomen zijn op het Overlegcomité. Premier Alexander De Croo bedankte tijdens de persconferentie alle Belgen voor hun inspanningen. “We zullen een veel luchtigere lente meemaken, maar het zou fout zijn om te denken dat het virus uitgeroeid is. Zeer veel zal afhangen van ons gedrag.”

DIT HOUDT CODE ORANJE IN:

Horeca: geen sluitingsuur of mondmasker en discotheken open

• De dansbenen mogen weer losgegooid worden: danscafés en discotheken mogen weer open, met een maximale bezetting van 70 procent. Bij zeer goede ventilatie is dat honderd procent.

• Bij de inkom van discotheken moet de coronapas wel nog getoond worden. Mondmaskers zijn niet meer verplicht, enkel voor het personeel.

• Ook op café en restaurant verdwijnt het sluitingsuur en mag je ook met zoveel vrienden aan tafel - of de toog - zitten of staan als je wil. Klanten mogen het mondmasker bovendien thuislaten, het personeel moet er wel nog eentje dragen.

• Het Covid Safe Ticket blijft in de horeca verplicht, altijd binnen en vanaf 100 aanwezigen buiten.

Publieksactiviteiten: bijna volle zalen

• In het theater of bij een sportwedstrijd binnen blijft een mondmasker verplicht, maar in een supporterstribune in openlucht is het slechts ‘aanbevolen’ als de sociale afstand gegarandeerd kan worden.

• Niet langer 70 procent van een bioscoop, theaterzaal, stadion, festivalweide of concertzaal mag gevuld worden, bij code oranje mag 80 procent van de zitjes bezet zijn. Bij zeer goede luchtkwaliteit gaat het net als in code rood ook om 100 procent van de maximale bezetting.

• Een indoor concert waarbij mensen dansen - of eender welke ‘dynamische activiteit binnen’ - mag in tegenstelling tot code rood wel weer doorgaan, maar met een Covid Safe Ticket, een optionele antigeentest en mondmaskers voor het personeel. Hier geldt net als in discotheken een maximale bezetting van 70 procent.

• Het Covid Safe Ticket blijft verplicht, vanaf 50 aanwezigen binnen en 100 aanwezigen buiten.

Vrijetijdsactiviteiten: mondmasker - soms - af

• Voor vrijetijdsactiviteiten gelden bij ‘code oranje’ bijna dezelfde regels als onder ‘code rood’. Het mondmasker mag wel verdwijnen, tenzij op de locaties waar de mondmaskerplicht “in de rest van de samenleving geldt”. Met andere woorden: als je met de scouts het openbaar vervoer neemt, zal je dus nog steeds een mondmasker moeten dragen.

• Activiteiten binnen mogen met maximaal 200 personen plaatsvinden. Er is geen beperking meer op de capaciteit van buitenactiviteiten. De optie van een coronapas blijft mogelijk vanaf 50 personen. De sterke aanbeveling van een zelftest voor kinderen die op kamp gaan blijft. Ook voor de volwassenen wordt een zelftest aanbevolen, maar niet opgelegd.

OVERIGE VERSOEPELINGEN

De barometer geeft een duidelijk perspectief wanneer er wordt overgeschakeld van de ene naar de andere fase. Maar daarnaast zijn er nog een reeks andere maatregelen die niet in de barometer zijn opgenomen. Ook daarover is een beslissing genomen.

• De mondmaskerplicht voor kinderen onder 12 jaar verdwijnt vanaf 19 februari. Dat geldt dus ook in de lagere scholen. Onder meer Vlaams ministers van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) wilden daar van af.

• Telewerk is vanaf volgende vrijdag niet langer een verplichting, maar een aanbeveling. Vanaf dan zal iedereen dus weer vrij op de werkplek kunnen werken. Bedrijven kunnen ook weer teambuildings en andere evenementen organiseren.

• Daarnaast verdwijnt ook het winkelen met maximaal twee personen. Een mondmasker moet er wel nog altijd gedragen worden.

De Croo: “We mogen niet denken dat het voorbij is”

“We moeten niet vergeten dat de voorbije maanden bijzonder moeilijk waren. De opeenvolgende golven hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt”, stelde De Croo. “De deltavariant heeft onze zorg onder zeer zware druk gezet, de omikronvariant vooral de bedrijven en de scholen. We zijn erdoor geraakt. Het reproductiecijfer, dat nu lager ligt dan 1, toont aan dat het virus zich minder snel verspreidt. Ik wil alle Belgen bedanken voor hun inspanningen. Ik denk daarbij in het bijzonder aan het zorgpersoneel.”

“Zijn we van Covid-19 verlost? We zetten enorme stappen naar een nieuw normaal, maar we mogen niet de fout maken om te denken dat het nu voorbij is. Elke keer dachten we dat we het virus verslagen hadden, maar het achtervolgde ons telkens opnieuw. Vandaag zijn er ongeveer 300 ziekenhuisopnames per dag. Het zou fout zijn om te stellen dat dit een gewoon seizoensgriepje is. We hebben wel geleerd hoe we het virus in toom moeten houden.”

“De lente ziet er mooier uit. We zullen vrijer zijn, het zal gemoedelijker zijn en het zal feestelijker zijn. Veel zaken zijn nog altijd afhankelijk van ons gedrag. De basisreflexen mogen we niet vergeten. Laten we maskers blijven dragen bij kwetsbare mensen, ventileer afgesloten ruimtes goed en laten we zelftesten blijven doen bij twijfel.”