OVERZICHT. Code oranje vanaf volgende week vrijdag, kinderen onder 12 jaar moeten nergens meer mondmasker dragen

Het Overlegcomité schakelt vanaf volgende week vrijdag naar code oranje. Kinderen tot 12 jaar hoeven nergens meer een mondmasker te dragen, die regel gaat wel pas een dag later in. Telewerk is niet langer een verplichting, maar wordt sterk aanbevolen. Dat zijn de voornaamste conclusies die uit de bus gekomen zijn op het Overlegcomité.