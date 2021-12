OVERZICHT. Cijfers blijven dalen, nog 2.053 coronapatiënten in ziekenhuizen waarvan 650 op intensieve zorg

De coronacijfers blijven in ons land voorlopig de goede richting uitgaan. Nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames wegens Covid-19 blijven dalen met meer dan een derde. Er liggen nog 2.053 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (-28 procent), van wie 650 op de afdeling intensieve zorg (-15 procent). Dat blijkt uit gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 15 tot en met 21 december werden gemiddeld 7.011 coronabesmettingen per dag vastgesteld. In vergelijking met een week eerder is dat nog altijd een duidelijke daling (-36 procent).

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw elke dag lager is dan de week ervoor.

Testen

Tussen 15 en 21 december werden per dag gemiddeld 70.406 testen uitgevoerd. Enkele weken geleden lag het gemiddeld aantal testen per dag nog op zo'n 120.000.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 11,6 procent, een daling van 3,3 procent.

Het reproductiegetal is 0,77. Een getal onder 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

In de week van 18 tot en met 24 december werden gemiddeld 150,7 coronapatiënten per dag opgenomen in een Belgisch ziekenhuis. Dat is een daling met 32 procent in vergelijking met een week eerder.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land 95.783 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Momenteel liggen nog 2.053 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (-28 procent), van wie 650 op de afdeling intensieve verzorging (-15 procent).

Overlijdens

In de periode van 15 tot en met 21 december stierven per dag gemiddeld 35,7 mensen aan de gevolgen van Covid-19, een daling met 19 procent op weekbasis. Het totale aantal doden loopt daarmee wel op tot 28.149.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.899.780 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.787.943 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking. 3.963.319 mensen kregen al een derde prik. Dat is 34 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.433.316 inwoners minstens deels gevaccineerd, dat is 81,7 procent van de volledige bevolking. 5.392.372 onder hen zijn volledig ingeënt, of 81 procent van de volledige bevolking. 2.552.107 Vlamingen (38,4 procent) kregen een boosterprik.

