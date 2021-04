OVERZICHT. Bijna alle coronacijfers blijven op hetzelfde niveau hangen, minder dan 900 patiënten op intensieve zorg

Zowel het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames als overlijdens blijven op hetzelfde (hoge) niveau. Dat blijkt uit een update van het cijferoverzicht van Sciensano. Op intensieve zorg is het aantal patiënten wel gedaald onder 900.

Van 18 tot 24 april was er sprake van gemiddeld 234,1 nieuwe opnames per dag. Een week eerder waren dat er 234,9. De cijfers blijven op een plateau hangen. Sinds de start van de pandemie zijn al 69.034 patiënten in het ziekenhuis beland.

Het totale aantal mensen dat momenteel in het ziekenhuis ligt, daalde vrijdag (2.989 patiënten (-1 procent)) onder de grens van 3.000. De daling gaat vandaag verder, hetzij zeer traag. Het gaat om 2.853 patiënten (-2 procent), van wie 875 op intensieve zorg (-5 procent).

Besmettingen

De teller van het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus klokt af op 972.041. In de voorbije week was er sprake van gemiddeld 3.622 gevallen per dag. Dat is 1 procent minder dan de voorgaande week.

Het reproductiegetal staat volgens de laatste cijfers net onder de 1 op 0,98. Een cijfer boven de 1 wijst erop dat de corona-epidemie aan kracht toeneemt in ons land. In het cijferoverzicht van donderdag was er sprake van een R-waarde van 1,01.

Testen

Er werden in de laatste week dagelijks gemiddeld wel slechts 41.825 testen afgenomen. Er is nochtans een capaciteit van 120.000 tests per dag.

De positiviteitsratio bedraagt nog altijd 9,63 procent, wat erg hoog is. Het betekent dat 9,63 op de 100 afgenomen testen positief zijn.

Overlijdens

De overlijdens blijven op eenzelfde niveau. De voorbije week ging het gemiddeld om 38,9 per dag. Al 23.990 mensen lieten het leven aan corona in ons land.

Vaccinaties

Intussen hebben 2.608.673 Belgen minstens een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 22,7 procent van de totale bevolking (28,4 procent van de volwassen bevolking).

746.704 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 6,5 procent van de totale bevolking of 8,1 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen zijn 1.573.221 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 23,73 procent van de volledige bevolking. 45.023 onder hen zijn volledig ingeënt, 6,56 procent van de bevolking.

U vindt hieronder de vaccinatiecijfers in uw gemeente:

