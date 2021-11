OVERZICHT. Bijna 10.000 besmettingen per dag, meer dan 533 mensen op intensieve zorg

Elke dag worden net geen 10.000 besmettingen vastgesteld in ons land. Het aantal patiënten op intensieve zorg is gestegen tot 533, en komt dus boven de alarmdrempel van 500. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 6 en 12 november raakten dagelijks gemiddeld 9.998 Belgen besmet met het coronavirus, een stijging van 27 procent ten opzichte van de week voordien. Sinds het begin van de pandemie werden in België al 1.512.474 coronabesmettingen vastgesteld.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen bijna elke dag meer is dan een week eerder. Behalve op donderdag 11 november. Op maandag 8 november waren 15.210 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar. Het is al van 3 november vorig jaar geleden dat er meer dan 12.000 nieuwe infecties in één dag zijn genoteerd.

Ziekenhuisopnames

Tussen 9 en 15 november werden gemiddeld 243,3 personen per dag in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 28 procent ten opzichte van de week ervoor.

Op dit moment liggen 2.648 personen in het ziekenhuis met het coronavirus, waarvan 533 patiënten op intensieve zorg.

Overlijdens

Tijdens de onderzochte week stierven dagelijks gemiddeld 27,6 personen aan het virus (+27%). In totaal stierven al 26.403 Belgen aan de ziekte.

Tests

Dagelijks werden gemiddeld 79.600 testen afgenomen, waarvan 13,3 procent positief bleek te zijn.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is gestegen tot 13,3 procent (+2,1 procent). Het reproductiegetal is 1,16. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich steeds sneller verspreidt. De incidentie, dat het aantal nieuwe cases per 100.000 inwoners aanduidt, komt neer op 1.086,5 op veertien dagen.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad, tot slot, ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 88 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 76 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.767.258 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.622.577 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 87 procent van de volwassenen en 75 procent van de volledige bevolking. 830.548 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.383.728 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,95 procent van de volledige bevolking of 93,35 procent van de volwassenen. 5.332.617 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,15 procent van de bevolking of 92,51 procent van de volwassenen.

