OVERZICHT. Bijna 1.800 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen, gemiddeld aantal besmettingen verdubbeld ten opzichte van week eerder

Tussen 5 en 11 oktober zijn in België gemiddeld 5.421 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is een stijging met 101 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. De stijgende tendens in de coronacijfers blijft zich dus doorzetten. Gisteren was er ook al sprake van een stijging met 93 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor, dinsdag was dat een stijging van 79 procent, maandag van 89 procent. Sinds het begin van de epidemie zijn al 181.511 mensen besmet geraakt.