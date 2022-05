OVERZICHT. Bezetting op intensieve zorg blijft rond de honderd coronapatiënten schommelen

Bart De Wever waarschuwt voor “ideologi­sche verdwazing” in strijd tegen klimaatver­an­de­ring: “Tijd om deze onzin actief te counteren”

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever waarschuwt in een opiniestuk in De Morgen voor het gedachtegoed dat geweld gerechtvaardigd zou zijn in in de strijd tegen klimaatverandering. “De toekomst van de mensheid is te belangrijk om ze over te laten aan ideologische verdwazing.”

