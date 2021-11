OVERZICHT. Bevestigde gevallen en hospitalisaties stijgen minder snel, vrijdag recordaantal van 108.000 tests uitgevoerd

In de periode van 24 tot 30 oktober testten dagelijks gemiddeld 7.640 mensen positief op het coronavirus. Dat is 37 procent meer dan de vorige zevendaagse periode. De incidentie zit nu op 802 gevallen per 100.000 inwoners over een periode van veertien dagen.

Sinds het begin van de pandemie zijn er al 1.385.377 positieve coronatests afgenomen in ons land.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag fors hoger is dan dezelfde dag een week eerder. Alleen de jongste twee dagen lijkt dat wat af te zwakken. Afgelopen maandag werden 9.386 besmettingen geregistreerd, een nieuw dagrecord dit jaar. Vooralsnog zijn we wel nog niet over de kaap van de 10.000 besmettingen in één dag gegaan, zoals gevreesd werd.

Testen

Het aantal uitgevoerde tests schiet verder omhoog, tot gemiddeld 83.115 per dag. Dat is een stijging met 27 procent. Vrijdag werd zelfs een recordaantal van 108.306 tests uitgevoerd in één dag tijd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio stijgt met 0,9 procent tot 9,6 procent. Dat betekent dat bijna 10 mensen op de honderd die een coronatest afleggen, positief zijn.

Het reproductiegetal daalt lichtjes met 12 procent tot 1,12. Dat betekent dat 100 besmette mensen in totaal 112 anderen aansteken. Als de R-waarde boven de 1 ligt, neemt de epidemie dus in kracht toe.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog, maar ook hier is die stijging minder sterk dan de voorbije dagen. Tussen 27 oktober en 2 november werden dagelijks gemiddeld 150 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 24 procent meer dan in de voorgaande periode. Opgelet: in deze periode zit wel de feestdag van Allerheiligen, wat een effect kan hebben op de cijfers.

In de ziekenhuizen liggen nu 1.788 coronapatiënten (+36 procent), van wie er 332 intensieve verzorging nodig hebben (+28 procent). 153 coronapatiënten liggen aan de beademing (+23 procent).

Overlijdens

In de periode van 24 tot 30 oktober stierven elke dag gemiddeld 20 mensen aan Covid-19. Dat is 34 procent meer dan in de week ervoor. Op 27 oktober werd zelfs een piek van 32 overlijdens op één dag tijd geregistreerd. Het is van 9 mei geleden dat het er nog eens zo veel waren.

In totaal bezweken al 26.061 mensen aan de gevolgen van het coronavirus in ons land.

Vaccinaties

Intussen kregen al 8.713.405 Belgen minstens een eerste dosis van een coronavaccin volgens de recentste cijfers van Sciensano. Dat komt overeen met 76 procent van de totale bevolking. 8.572.227 Belgen zijn inmiddels volledig gevaccineerd of 74 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.369.060 inwoners minstens deels gevaccineerd of 80,70 procent van de volledige bevolking. 5.318.460 onder hen zijn volledig ingeënt. Dat is 79,94 procent van de bevolking.

