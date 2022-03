OVERZICHT. Besmettingen en ziekenhuisopnames blijven stijgen, wel minder mensen op intensieve

MORTSEL “Wij, gezonde viriele mannen, hebben genoeg van dat LG­BTQ-ge­doe”: Vlaams Belanger onder vuur wegens uitlatin­gen over regenboog­ze­bra­pad

“Komen er binnenkort ook zebrapaden met zweepjes, of met ezeltjes en schaapjes?” Het is maar een van de polariserende uitspraken van Mark Schampaert (Vlaams Belang) over de mogelijke aanleg van een regenboogzebrapad in de stad Mortsel. De andere partijen van de gemeenteraad reageerden gechoqueerd en keurden het punt goed met 26 stemmen tegen de twee Vlaams Belangers.

