OVERZICHT. Besmettingen en hospitalisaties dalen allebei weer licht

Binnenland Ouder koppel dood aangetrof­fen in woning in Henegouwen

7 maart Een ouder koppel is zondag tegen de middag levenloos aangetroffen in hun huis in de rue de Bretagne in de gemeente Anderlues, in Henegouwen. Na de eerste vaststellingen gaat het parket van Charleroi uit van doodslag gevolgd door zelfdoding. De twee slachtoffers werden gedood door een vuurwapen. Dat heeft het parket bekendgemaakt.