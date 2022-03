OVERZICHT. Besmettingen en hospitalisaties blijven stijgen, iets minder coronapatiënten op intensieve

LIVE BEZOEK BIDEN. 37 staatshoof­den in Brussel: grote verkeers­hin­der verwacht in en rond hoofdstad

De Amerikaanse president Joe Biden is in ons land. Gisteravond arriveerde hij met het presidentiële vliegtuig Air Force One in Melsbroek en vandaag zit hij samen met de NAVO, de G7 en Europese leiders om de situatie in Oekraïne te bespreken. Maar liefst 37 staatshoofden en regeringsleiders zijn aanwezig in Brussel vandaag en dat kan flink wat verkeershinder veroorzaken in en rond onze hoofdstad. Morgen reist Biden alweer door naar Polen.

7:18