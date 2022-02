OVERZICHT. Besmettingen dalen sterk met 41 procent, ook hospitalisaties zakken, maar aantal overlijdens neemt toe

Jong VLD reikt Blauwe Reus uit aan Navalny, Blauwe Kneus gaat naar Sihame El Kaouakibi

Jong VLD reikt dit jaar de Blauwe Reus uit aan de Russische oppositiefiguur Aleksej Navalny. Met die onderscheiding zetten de jonge liberalen iemand in de kijker die zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft ingezet voor het liberalisme en/of zich heeft laten opmerken met een punt of actie dat voor liberalen erkenning waard is. De Blauwe Kneus gaat naar iemand die de liberale principes met de voeten heeft getreden. Voor Jong VLD was dat in 2021 Sihame El Kaouakibi.

8 februari