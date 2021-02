OVERZICHT. België rondt kaap van 22.000 coronadoden, besmettingen stijgen met 24 procent

IN KAART. West-Vlaanderen spant de kroon: zoveel inwoners zijn er al gevacci­neerd in úw gemeente

24 februari Met 280 volledig ingeënte inwoners op 5.368 of 5,22 procent spant de West-Vlaamse gemeente Ruiselede momenteel de kroon in Vlaanderen wat het aantal vaccinaties betreft. Ook andere gemeenten in de kustprovincie staan bovenaan de lijst van het Agentschap Zorg en Gezondheid. U kan op de kaart en in de tabel zelf op zoek gaan naar de cijfers in uw gemeente.