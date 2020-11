OVERZICHT. België overschrijdt kaap van 15.000 coronadoden, gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames en besmettingen blijft dalen

“Begin volgend jaar kan vaccinatie in België starten”: Pfizer haalt ook bij ouderen 94 procent

5:00 Nu het vaccin van Pfizer zo goed klaar is en ook dat van AstraZeneca en Moderna de eindmeet in zicht hebben, is het aan de geneesmiddelenagentschappen om de vaccins goed te keuren. Om te vermijden dat dat zeven maanden duurt, is het Europese EMA al meer dan een maand bezig met de evaluatie van verschillende vaccins, nog voor ze helemaal klaar zijn.