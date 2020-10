OVERZICHT. Alweer nieuw dagrecord: meer dan 8.500 besmettingen op één dag, gisteren bijna 300 nieuwe patiënten in ziekenhuizen opgenomen

De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen staat nu al op 5.976 per dag. Maandag waren het er zelfs 8.582, een nieuw record. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Sinds het begin van de epidemie zijn al 191.959 mensen besmet geraakt.

Tussen 6 en 12 oktober zijn in België gemiddeld 5.976 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is een stijging met 96 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor of bijna een verdubbeling. De stijgende tendens in de coronacijfers blijft zich dus doorzetten. Gisteren was er sprake van een stijging met 101 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor, woensdag was dat een stijging van 93 procent en dinsdag van 79 procent. Sinds het begin van de epidemie zijn al 191.959 mensen besmet geraakt, dat zijn er meer dan 10.000 bovenop het cijfer van gisteren.

Volgens de laatst bekende dagcijfers zijn er op maandag 12 oktober zelfs 8.582 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een nieuw record. Het vorige dateerde van exact een week geleden: op vrijdag 9 oktober waren het er 7.699. Het crisiscentrum meldde eerder al dat we intussen de kaap van de meer dan 10.000 bevestigde gevallen per dag in zicht hebben.

De cijfers van na 12 oktober zijn niet definitief en zullen de komende dagen nog stevig oplopen. Voorlopig gaat het voor dinsdag 13 oktober om 7.565 bevestigde gevallen, voor woensdag 14 oktober om 1.686 gevallen en voor donderdag 15 oktober om 86 gevallen.

Testen

Het aantal dagelijkse staalafnames stijgt verder, tot gemiddeld meer dan 46.000 tests per dag, met een uitschieter tot meer dan 70.000 op woensdag 14 oktober.

Van alle testen blijkt nu al 14,51 procent positief te zijn, een cijfer dat ook blijft stijgen en aangeeft dat er steeds meer positieve gevallen opduiken.

Ziekenhuizen

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 9 en 15 oktober zijn gemiddeld 193,1 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 101 procent tegenover de voorgaande periode. Dat is meer dan een verdubbeling. Gisteren werden 288 coronapatiënten opgenomen. Het is van 17 april geleden dat het er nog meer waren.

Er liggen momenteel 1.949 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 327 op intensieve zorgen. Gisteren lagen er nog 1.777 coronapatiënten in de ziekenhuizen, onder wie 313 op intensieve zorgen. Sinds donderdag moeten de ziekenhuizen in ons land de capaciteit voor Covid-19-patiënten verder opschalen: ze moeten nu 25 procent van hun bedden voorbehouden.

Overlijdens

Tussen 6 en 12 oktober zijn gemiddeld 23 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Volgens een voorlopig dagcijfer stierven er maandag en woensdag elke dag 35 patiënten aan corona. Het is van 22 mei geleden dat het er nog zo veel waren.

Intussen zijn al 10.327 mensen gestorven aan Covid-19 sinds het begin van de epidemie.

