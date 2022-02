OVERZICHT. Als we naar code oranje gaan, dan verandert dit allemaal

Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen. Een versoepeling van de coronamaatregelen ligt mogelijk in het verschiet, nu de cijfers gunstig lijken te evolueren. De coronabarometer zou van rood op oranje kunnen springen, ook al is op dit moment nog niet aan alle voorwaarden voldaan. Een overzicht van wat dat concreet zou betekenen.

Voorwaarden

Om te schakelen naar ‘code oranje’ moeten er minder dan 500 patiënten op de afdeling intensieve zorg liggen en moeten er minder dan 150 nieuwe ziekenhuisopnames per dag zijn. Er liggen, volgens de recentste cijfers, op dit moment 430 Covid-patiënten op de afdelingen intensieve verzorging. Maar, gemiddeld worden er dagelijks nog altijd 347 mensen met Covid-19 opgenomen, wat ver boven de vooropgestelde 150 ligt.

Vrijdag om 14 uur komt het Overlegcomité opnieuw samen. Gisteren had premier Alexander De Croo (Open Vld) ook al gezegd dat hij bereid is vooruit te blikken op de overgang naar code oranje, ook al kleurt de coronabarometer nu nog rood. Bij de voorstelling van de barometer werd dan ook gezegd dat de vooropgestelde voorwaarden en regels niet in steen gebeiteld staan en dat de politiek altijd de eindbeslissing heeft.

Gaan we binnenkort naar oranje, dan mogen we versoepelingen verwachten, onder meer in de horeca, de evenementensector en onze vrijetijdsbesteding.

Horeca

• Geen mondmasker

• Geen sluitingsuur

• Wel coronapas

Niet-dynamisch

• Code rood

Nu, tijdens code rood, moeten de deuren van cafés en restaurants nog dicht om middernacht en mogen er maar zes mensen aan één tafeltje zitten. De coronapas en het mondmasker zijn verplicht. Rechtstaand consumeren of aan de toog mag niet.

• Code oranje

Code oranje betekent dat er geen sluitingsuur meer is en geen verplichting meer voor klanten om een mondmasker te dragen. Er is geen verbod meer op rechtstaand of aan de toog consumeren. De overheid kan wel een verplichte maximumbezetting opleggen en klanten moeten ook in code oranje nog altijd beschikken over een coronapas. Deze regels gelden voor zogenaamde niet-dynamische gelegenheden, met “een overwegend zittend consumerend publiek”, zoals in cafés en restaurants en op recepties met catering.

Dynamisch

• Code rood



Als het publiek in een binnenruimte “actief rondloopt, danst, roept, sterk met elkaar interageert”, dan is er sprake van dynamische gelegenheden. Het gaat dan onder meer over het nachtleven, met gelegenheden als danscafés en discotheken. Die moeten bij code rood sluiten.

• Code oranje

Bij code oranje mogen ze weer open onder voorwaarden. Het personeel moet een mondmasker dragen, maar klanten niet. Die moeten wel een coronapas kunnen voorleggen, al mag je met een negatieve sneltest ook binnen. Er is geen sluitingsuur en de richtcapaciteit ligt tussen de 60 en 80 procent, maar daar kan van afgeweken worden.

Ook op de buitenterrassen van cafés en restaurants vervallen, bij code oranje, het sluitingsuur en de mondmaskerplicht voor de klanten. Het personeel moet daar wél een mondkapje blijven dragen. En ook de coronapas is buiten nog altijd verplicht bij code oranje.

Volledig scherm Nu zitten we nog in code rood op de coronabarometer.

Evenementen

• Mondmasker alleen verplicht in bioscoop, theater...

• Coronapas verplicht (soms vanaf 50/100 personen)

• Capaciteit opgetrokken

Niet-dynamisch

• Code rood

Ook hier weer een onderscheid tussen dynamisch en niet-dynamisch. Niet-dynamisch, dat is “een zittend publiek dat in stilte toekijkt of roept, juicht, meezingt”. Het gaat onder meer over bioscopen, theaters, boekvoorstellingen, bedrijfsseminaries, studiedagen, sales meetings, client events, sportwedstrijden met zitjes. Die events mogen ook nu al, bij code rood, plaatsvinden met een richtbezetting van 50 tot 70 procent. Toeschouwers moeten vandaag wel een mondmasker dragen en, vanaf 50 personen (binnen) of 100 personen (buiten), ook een coronapas voorleggen.

• Code oranje

Bij code oranje blijven deze verplichtingen gelden, maar wordt de maximumcapaciteit opgetrokken naar 60 tot 90 procent. Afwijkingen zijn mogelijk.

Specifiek bij niet-dynamische buitenactiviteiten, zoals optredens in de openlucht en voetbal- en wielerwedstrijden, is een mondmasker aanbevolen in code oranje, als er geen veilige afstand kan worden gegarandeerd.

Dynamisch

• Code rood

Dynamisch, dat is “een publiek dat rechtstaat, rondloopt, sterk met elkaar interageert”. Het gaat onder meer over staande congressen, events met dansen en personeelsfeesten. Die samenkomsten zijn nu binnen verboden. Dynamische buitenactiviteiten zoals muziekfestivals kunnen wél onder code rood, als de aanwezigen een mondmasker dragen en, vanaf 100 personen, ook een coronapas bij zich hebben.

• Code oranje

Bij code oranje vervalt de mondmaskerplicht voor de klanten, maar niet voor het personeel. De maximale richtbezetting gaat van 50 tot 70 procent (code rood) naar 60 tot 90 procent (code oranje).

Vrijetijdsactiviteiten

• Mondmasker verplicht bij contact met externen

• Coronapas is optie

• Capaciteit opgetrokken

• Code rood

Hier is er enkel een onderscheid tussen binnen en buiten. Het gaat onder meer over bestuursvergaderingen, workshops, repetities, sportactiviteiten, jeugdwerk, kampen en stages. Dat mag nu allemaal al plaatsvinden in code rood. Binnen met een maximumbezetting van 50 tot 100 deelnemers, buiten met een capaciteit van 50 tot 200 deelnemers. Binnen is een mondmasker verplicht, buiten worden de geldende regels voor de hele samenleving gevolgd. De coronapas is een optie vanaf 50 volwassen deelnemers. Overnachten tijdens kampen mag in code rood, maar voor kinderen wordt een zelftest sterk aanbevolen en voor de leiding wordt vóór het kamp begint een PCR-test aanbevolen en na het kamp een zelftest.

• Code oranje

In code oranje is er geen maximumcapaciteit meer buiten en wordt ze indoor opgetrokken naar 100 tot 200 deelnemers. Nog onder code oranje is een mondmasker tijdens binnen- én buitenactiviteiten verplicht bij contact met externen, volgens de geldende regels van de samenleving. De optie van een coronapas blijft mogelijk vanaf 50 personen. De sterke aanbeveling van een zelftest voor kinderen die op kamp gaan, blijft. Ook voor de volwassenen wordt een zelftest aanbevolen, maar niet opgelegd.