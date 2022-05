OVERZICHT. Alle coronacijfers dalen weer: sterkste daling bij ziekenhuisopnames en overlijdens

Het aantal nieuwe coronagevallen in België daalt weer. Ook het aantal mensen dat met Covid-19 wordt opgenomen in de ziekenhuizen daalt sterk, zo blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 23 tot 29 april zijn gemiddeld 4.785 coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling met 20 procent in vergelijking met een week eerder. Dat brengt de teller van het aantal bevestigde Covid-19-gevallen sinds het begin van de pandemie op 4.071.279

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat er vorige week elke dag, behalve op maandag 25 april, minder coronabesmettingen geregistreerd werden in vergelijking met de week voordien. Op 25 april waren er 8.449 nieuwe besmettingen, maar liefst 5.394 meer dan de week ervoor. Maar maandag 18 april was paasmaandag, een feestdag, waarop veel minder mensen zich laten testen. Dit geeft een vertekend beeld en verklaart ook de lichte stijging in de coronacijfers die Sciensano vandaag noteert.

Opgelet: in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Het aantal afgenomen testen ligt met 19.404,6 amper 5 procent lager. Gedurende de hele pandemie zijn inmiddels 33.643.042 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt momenteel 27,3 procent. Dat is een daling met 4,9 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames in België daalt licht en bedraagt 0,85 (-6 procent). Een cijfer onder 1 wijst erop dat de epidemie aan kracht afneemt.

Ziekenhuisopnames

Tussen 26 april en 2 mei werden per dag gemiddeld 138 personen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 22 procent ten opzichte van de week voordien.

De piek van de BA.2-golf ligt voorlopig op 31 maart. Toen werden 268 mensen opgenomen. Ter vergelijking: de piek van de BA.1-golf lag op 1 februari. Toen werden in één dag 424 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal coronapatiënten dat momenteel nog in het ziekenhuis ligt, is met 18 procent gedaald, naar 2.227. Er liggen nog 133 Covid-patiënten op een afdeling intensieve zorg (-19 procent).

Overlijdens

Van 23 tot 29 april zijn gemiddeld 15 mensen per dag gestorven aan het virus, wat een daling is met 23 procent in vergelijking met de week ervoor. Sinds de start van de pandemie telt ons land al 31.292 coronaoverlijdens.

Vaccinaties

In België hebben al 9.237.686 mensen zeker een eerste prik gekregen. 9.139.503 mensen (79,3 procent van de bevolking) zijn volledig gevaccineerd. 7.130.175 landgenoten (61,9 procent van de bevolking) hebben al een boosterprik gekregen.

In Vlaanderen hebben al 5.677.318 mensen (85,3 procent) zeker een eerste prik gekregen. 5.630.549 mensen (84,6 procent) zijn volledig gevaccineerd. 4.689.092 landgenoten (70,5 procent) hebben al een boosterprik gekregen.

