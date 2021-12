OVERZICHT. Alle coronacijfers blijven verder dalen, totaal aantal bevestigde besmettingen in ons land opgelopen tot 2 miljoen

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



Intussen blijven de nieuwe besmettingen na de piek van de vierde golf hun dalende trend voortzetten. In de zeven dagen vanaf 11 tot en met 17 december ging het om gemiddeld 10.974 bevestigde coronagevallen per dag, 29 procent minder dan in de voorgaande week.



Sinds maart 2020 registreerde ons land 1.999.764 bevestigde coronagevallen. Het aantal aan Covid-19 te wijten sterfgevallen ligt op 27.895, terwijl er alles samen 94.728 ziekenhuisopnames van coronapatiënten gebeurden.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw elke dag lager is dan de week ervoor.

Testen

In de periode van 8 tot 14 december werden dagelijks gemiddeld 85.068 coronatesten (-17 procent) afgenomen.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 14,91 procent. Dat is een daling met 1,9 procent.

Het reproductiegetal is momenteel 0,82. Een getal onder 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

De positieve trend tekent zich ook af in de ziekenhuisopnames. Tussen 11 en 17 december werden dagelijks gemiddeld 219,9 patiënten met een infectie in het hospitaal opgenomen, een daling met 22 procent ten opzichte van de week voordien.

Er lagen gisteren 2.834 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 11 procent. Op de diensten intensieve zorg lagen gisteren 761 coronapatiënten, 28 minder dan de dag ervoor.

Overlijdens

Er overleden in de periode van 11 tot 17 december gemiddeld 44 mensen per dag aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat is een daling met 8 procent tegenover de voorgaande zevendaagse. Sinds het begin van de pandemie lieten in België al 27.895 mensen het leven na een besmetting.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.879.748 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.759.422 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking (89 procent van de volwassenen). 3.134.336 mensen kregen al een derde prik. Dat is 26,21 procent van de volledige bevolking (33 procent van de volwassenen).

In Vlaanderen zijn 5.429.630 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,6 procent van de volledige bevolking en 94 procent van de volwassen bevolking. 5.380.131 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,83 procent van de volledige bevolking en 94,05 procent van de volwassen bevolking. 2.006.664 Vlamingen (29 procent) kregen een boosterprik.

