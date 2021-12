OVERZICHT. Alle coronacijfers blijven dalen: ziekenhuisopnames en besmettingen nemen af met een derde

Dit ligt op tafel van het Overlegco­mité: alles kan, behalve versoepe­len

Nog even de kat uit de boom kijken of toch nu al de duimschroeven aandraaien? Het privéleven wordt door het Overlegcomité allicht opnieuw uit de wind gezet, maar supporteren voor je favoriete voetbalploeg zal hoogstwaarschijnlijk even niet meer kunnen. Voor de federale regering was een volledige sluiting van de fitness, de theaterzaal, de cinema en alle andere binnen- en buitenactiviteiten gisterenavond zelfs geen taboe meer. Dit is het menu waar het overlegcomité haar kerstpakket uit kan samenstellen.

