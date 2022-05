OVERZICHT. Alle coronacijfers blijven dalen: nog 1.408 patiënten in ziekenhuis en 105 op intensieve

Brand in AZ Herentals: acht patiënten geëvacu­eerd

In het AZ Herentals is deze ochtend vroeg een brand uitgebroken in een patiëntenkamer. Er moesten acht patiënten geëvacueerd worden, zo heeft het ziekenhuis meegedeeld. De brand, die kort na middernacht was uitgebroken, kon door medewerkers van het ziekenhuis worden geblust.

