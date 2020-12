OVERZICHT. Alle coronacijfers blijven dalen, gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalt met bijna 30 procent

Nieuwe behande­ling van hartritme­stoor­nis­sen in Jessa Ziekenhuis verkleint de kans op complica­ties

30 december Cardiologen van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt gebruiken een revolutionaire techniek om hartritmestoornissen te behandelen. In plaats van hartweefsel weg te branden of te laseren, gebeurt dat met elektroporatie. Dat verkleint de kans op complicaties, schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg woensdag. Die techniek wordt ook reeds toegepast in het ziekenhuis van Aalst.