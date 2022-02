OVERZICHT. Alle coronacijfers blijven dalen: besmettingen zakken weer onder 9.000

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Besmettingen

Tussen 14 en 20 februari werden dagelijks gemiddeld 8.998 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 38 procent op weekbasis.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen in de jongste week van het overzicht elke dag lager ligt dan op de corresponderende dag een week eerder. Op maandag 14 februari werden 16.478 besmettingen geregistreerd en dat was het hoogste cijfer in de recentste reeks. Ruim een week eerder waren dat er nog 27.410 (op 7 februari).

Opgelet: in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting wel drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Ook het gemiddelde aantal testen blijft dalen, tot 43.240 in de periode van 14 tot 20 februari. Dat is 19 procent minder dan in de week ervoor. Over de hele pandemie werden inmiddels 31.540.184 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 14 en 20 februari op 23,9 procent. Dat is een daling van 6,3 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal is gezakt tot 0,80, een daling met 6 procent. Het getal ligt onder de 1, wat betekent dat de epidemie momenteel aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft ook verder dalen. De jongste zeven dagen ging het gemiddeld om 185,7 opnames, een daling met 27 procent.

Er lagen vrijdag nog 2.725 mensen in het ziekenhuis (-19%). Op de afdelingen intensive care liggen nu nog 290 patiënten, een daling met 18 procent. Een van de voorwaarden om over te schakelen naar code geel van de coronabarometer is dat er minder dan 300 coronapatiënten op intensieve verzorging liggen.

Overlijdens

Ook het aantal overlijdens daalt. In de periode van 14 tot 20 februari waren er dagelijks gemiddeld 38,3 overlijdens, een daling met 18 procent.

Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land 30.076 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. De trieste kaap van 30.000 overlijdens werd maandag overschreden.

Vaccinaties

9.208.674 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het coronavaccin. 9.048.736 mensen zijn al volledig gevaccineerd, of 79 procent van de volledige bevolking. 6.942.349 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 60 procent van de bevolking.

