OVERZICHT. Alle cijfers dalen verder, nog 377 patiënten op intensieve zorg

Nu almaar meer gemeenten mondmasker­plicht op straat opheffen, ziet ook Steven Van Gucht weinig meerwaarde: “Hou afstand en mondmasker is in buiten­lucht onnodig”

2 juni Mondmaskers. Hoe lang moeten we ze op straffe van boete nog in stadscentra en winkelstraten dragen? In enkele steden en gemeenten ging de verplichting al op de schop, andere voeren de discussie, of kijken afwachtend naar overheid. Nu het vaccinprikken in sneltempo gebeurt en er binnen een week een pak versoepelingen aankomen: is een mondmaskerplicht op straat nog langer zinvol? Burgemeesters en viroloog Steven Van Gucht over pro’s en contra’s. Eén raad blijft vooropstaan: “Hou afstand”.