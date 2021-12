OVERZICHT. Alle cijfers blijven dalen, nog iets meer dan 2.200 coronapatiënten in ziekenhuizen waarvan 660 op intensieve zorg

LIVE. 55 coronabe­smet­tin­gen op cruise­schip uit Florida

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames met het coronavirus daalt in België, maar de ‘omikrongolf’ is op komst. Het Overlegcomité besliste daarom woensdag om een aantal extra maatregelen te nemen. Zo gaan binnenactiviteiten, op enkele uitzonderingen na, volledig op slot. Buitenactiviteiten kunnen wel doorgaan, maar bij sportwedstrijden in openlucht mag geen publiek meer aanwezig zijn. De maatregelen gaan in vanaf zondag 26 december. Volg alle updates over het coronavirus hier in onze liveblog.

7:42