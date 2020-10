OVERZICHT. Al bijna evenveel coronapatiënten in het ziekenhuis als op recorddag tijdens eerste golf

Onze opinie. De dijken staan op breken, de eerste barsten zien we al

6:40 Het was de gerespecteerde intensivist Geert Meyfroidt die in 'De afspraak' de knuppel in het hoenderhok gooide: "Het is delicaat, maar we moeten kijken naar het onderwijs." Boem, paukeslag. Hij zei het duidelijk met de nodige schroom, bijna verontschuldigend. Want ook hij weet hoe belangrijk het openhouden van de scholen is. Hoe hard de sluiting van de scholen in de eerste lockdown inhakte op onze jeugd.