OVERZICHT. Al bevestigd: Niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden, kappers open op 13 februari (als cijfers goed genoeg zijn)

Het Overlegcomité, met vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen, zit vrijdag sinds 14 uur opnieuw samen in het Egmontpaleis. Na afloop volgt vanavond, vermoedelijk tegen 19 uur, een persconferentie over de genomen beslissingen.

Niet-essentiële reizen verboden

Intussen is aan onze redactie bevestigd dat er een verbod komt op niet-essentiële reizen naar het buitenland. De stemmen daarvoor klonken in de loop van de week steeds luider. Er komt wel een uitzondering voor grensarbeiders. Het reisverbod gaat in vanaf 27 januari en is zeker tot 1 maart van kracht.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) trok met dat voorstel donderdagavond ook al naar de digitale EU-top, waar de gezamenlijke Europese aanpak van de coronapandemie op tafel lag. Hij ondervond er geen verzet tegen het idee.

Met een verbod op essentiële reizen willen de excellenties verhinderen dat nieuwe varianten van het coronavirus, met name de Britse en Zuid-Afrikaanse, die een pak besmettelijker zijn, ons land binnenkomen. Deze week al waren er verschillende meldingen van die varianten van dat virus, onder meer in scholen in Antwerpen en West-Vlaanderen. Met de krokusvakantie in aantocht, is de politiek bang dat die nog meer voet aan grond krijgen in ons land.

Al maanden ‘ten strengste afgeraden’

De regeringen in ons land raden niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland eigenlijk al maanden ten strengste af. Maar toch trokken zeker 160.000 Belgen tijdens de kerstvakantie naar een rode zone.

Quote We gaan ons land beveiligen tegen virusvari­an­ten uit het buitenland, dat is onze verdomde plicht tegenover onze burgers die de maatrege­len volgen Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a)

“We hebben gezien dat mensen in hun valiezen het virus mee terug kunnen brengen naar hier. Dat risico kunnen we niet lopen”, zei premier De Croo daarover donderdag in de Kamer. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke was zelfs nog iets scherper: “We gaan ons land beveiligen tegen virusvarianten uit het buitenland, dat is onze verdomde plicht tegenover onze burgers die de maatregelen volgen.”

Kappers open op 13 februari

De kappers mogen weer open vanaf zaterdag 13 februari, is daarnaast aan onze redactie bevestigd. Hetzelfde zou gelden voor alle niet-medische contactberoepen. Ook de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons zouden dus op die datum opnieuw mogen openen.

Dat is wel op voorwaarde dat de coronacijfers in ons land op dat moment “goed genoeg zijn”. Het is vooralsnog niet duidelijk wat dat juist wil zeggen. Er zou daarvoor een evaluatie komen op 5 februari, dan is er een nieuw Overlegcomité gepland.

