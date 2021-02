OVERZICHT. Aantal ziekenhuisopnames op week tijd met 11 procent gestegen, besmettingen stijgen niet meer

Het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 in ons land is op een week tijd met elf procent gestegen. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal besmettingen daalt wel voor de vierde dag op rij licht, de sterftecijfers dalen nog feller.

In de week van 1 tot en met 7 februari werden er gemiddeld 127,6 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen wegens een besmetting met het coronavirus. Dat is dus elf procent meer dan de week daarvoor.

Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is daardoor licht toegenomen (+2 procent) tot 1.676. Van hen liggen er 299 op de afdelingen intensieve zorg (+2 procent).

Besmettingen

Er werden in de week van 29 januari tot en met 4 februari gemiddeld ook 2.313 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een toename met 2 procent tegenover de week daarvoor, maar betekent wel de vierde daling van het weekgemiddelde op rij. Gisteren bedroeg het gemiddelde nog 2.343.

Op onderstaande tabel tonen we ook de laatst beschikbare dagcijfers van het aantal besmettingen. Elke rij daarin toont een dag uit het zevendaags gemiddelde, links uit de laatste week en rechts dezelfde dag uit de week daarvoor. Te zien is dat het aantal besmettingen vooral de laatste dagen lager ligt dan op diezelfde dag een week eerder.

Tests

Terwijl de besmettingscurve stilaan afbuigt naar beneden, blijft die van het aantal tests hoog: gemiddeld worden er nu meer dan 50.000 per dag afgenomen, een stijging van zes procent tegenover een week eerder.

De positiviteitsratio is zo goed als stabiel gebleven op 5,4 procent.

Overlijdens

Het aantal bijkomende overlijdens blijft intussen verder dalen. In diezelfde week stierven gemiddeld 38,3 mensen per dag na een coronabesmetting, wat een daling is met 23 procent. Sinds het begin van de epidemie heeft het virus in België al aan 21.389 mensen het leven gekost.

Vaccinaties

Tot slot hebben 327.531 mensen minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen, waarvan 88.944 ook een tweede dosis. 0,77 procent van de volledige bevolking is daarmee gevaccineerd, 2,85 procent minstens deels.

In Vlaanderen is nu 3,12 procent van de bevolking (207.090 personen) ingeënt, waarvan 49.342 (0,74 procent van de bevolking) volledig.

Meer vaccinatiecijfers vindt u op hln.be/vaccinaties