OVERZICHT. Aantal ziekenhuisopnames en besmettingen stijgen verder

De coronacijfers in ons land laten opnieuw een gemengd beeld zien. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is in stijgende lijn, terwijl het aantal overlijdens verder afneemt. De positiviteitsratio stijgt naar 6,5 procent. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 14 en 20 februari werden elke dag gemiddeld 2.170,7 coronabesmettingen vastgesteld, een stijging met 19 procent in vergelijking met de week ervoor. Het is nu de derde dag op rij dat het aantal besmettingen toeneemt op weekbasis.

In totaal raakten al 757.696 mensen besmet met Covid-19. Het reproductiegetal bevindt zich met 1,03 opnieuw boven de 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt.

Tests

Terwijl het aantal besmettingen blijft stijgen, daalt het aantal afgenomen tests verder. Er werden er 13 procent minder afgenomen, in totaal gemiddeld 37.500 per dag.

De positiviteitsratio, het aandeel positieve testen op alle afgenomen stalen, stijgt daardoor verder door naar 6,5 procent. Dat is het hoogste cijfer sinds begin januari. Op de curve is bovendien te zien dat de stijging sinds het einde van de tweede golf niet meer zo sterk was.

Ziekenhuizen

De afgelopen zeven dagen, tussen 17 en 23 februari, werden er dagelijks gemiddeld 123,9 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 5 procent in vergelijking met een week eerder en daarmee blijven we al weken op het plateau van ongeveer 120 opnames per dag hangen.

In totaal liggen er nu 1.707 Covid-patiënten in het ziekenhuis (status quo), 355 onder hen hebben intensieve zorgen nodig (+ 2 procent). Op 6 februari was het aantal ICU-patiënten tot 292 gezakt, maar sindsdien stijgt dat aantal weer geleidelijk.

Overlijdens

Het aantal overlijdens gaat wel nog steeds in dalende lijn. Tussen 14 en 20 februari stierven elke dag gemiddeld 34,1 personen aan Covid-19, een afname van 11,2 procent. Het totaal aantal Covidoverlijdens in ons land bedraagt nu 21.956.

Vaccinaties

Tot en met 22 februari, de dag met het meest recente beschikbare cijfer, hadden in totaal 416.129 mensen minstens hun eerste vaccinatie gekregen. Dat is 3,62 procent van de volledige bevolking. 272.031 onder hen kregen ook hun tweede dosis al, dat is 2,37 procent van de volledige bevolking die nu volledig is ingeënt.

In Vlaanderen zijn 257.179 inwoners (3,88 procent) minstens deels gevaccineerd, 178.692 daarvan zijn volledig ingeënt (2,70 procent).

Gemiddeld komen er elke dag 12.923 nieuwe inentingen bij. Die tijdelijke dip in het gemiddelde (zwarte lijn op de grafiek) lijkt veroorzaakt doordat de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra nu zo goed als afgerond is, terwijl veel vaccinatiecentra pas eind vorige week of begin deze week zeer voorzichtig zijn opgestart.

Meer vaccinatiecijfers vind je op hln.be/vaccinaties.

